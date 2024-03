Governo aprova admissão de 300 novos agentes para a PSP

Medida insere-se no quadro do reforço do policiamento de proximidade e visibilidade.

O Governo aprovou a admissão de 300 novos agentes para a PSP, o que "permitirá a posterior afetação" de três centenas de profissionais daquela força às polícias municipais de Lisboa e Porto, informou hoje o Ministério da Administração Interna.

Numa nota hoje divulgada, um dia pós as eleições legislativas que deram vitória à coligação Aliança Democrática, para formação de novo Governo, o Ministério da Administração Interna (MAI) acrescenta que "o contingente de 300 polícias insere-se no reforço do policiamento de proximidade e de visibilidade, em articulação entre o Estado e as autarquias locais".

Refere igualmente que a abertura destas novas vagas "contribui também para o processo de rejuvenescimento dos efetivos" da PSP.

O MAI argumenta, na nota hoje divulgada, que "a autorização eleva o número de admissões na PSP para 800 em 2023 e 2024".

A abertura para formação de 300 novos agentes foi autorizada pelos ministérios da Administração Interna e das Finanças e "dá sequência ao processo de admissão de 500 agentes aprovado em 2023".

Em 1 de março, a PSP anunciou que cerca de 2 800 jovens concorreram ao concurso para a admissão de novos agentes, um número que tem vindo a diminuir todos os anos.

A PSP realizou, entre 6 e 27 de fevereiro, um concurso para constituição de reserva de recrutamento para a admissão ao curso de formação de agentes destinado ao ingresso na carreira de agente.

Numa resposta então enviada à agência Lusa, a direção nacional da PSP afirmava que concorrem ao curso de agente 2 865 candidatos, menos 178 do que no ano passado, quando concorreram 3 043, menos 640 do que em 2022 (3 505), menos 2 709 do que em 2021 (5 574) e menos 321 do que em 2020 (3.186).

Outros dados a que Lusa teve acesso mostram que os candidatos a agentes da PSP são cada vez menos, chegando a existir na década de 1990 mais de 16 mil candidatos e em 2012 eram mais de dez mil, não chegando agora aos três mil.