Ventura critica AD e diz que ignorar o Chega é "espezinhar a vontade de 1 milhão de portugueses"

Líder do Chega mantém-se disponível para negociar, mas não "para ser humilhado".

André Ventura disse, esta segunda-feira, que ignorar o Chega é "espezinhar um milhão de portugueses" que se dirigiram às urnas para votar. Em entrevista à CNN Portugal, O líder do partido revelou estar cansado de ser "humilhado" pela Aliança Democrática (AD) e considerou "soberba" a falta de vontade em encontrar uma solução de convergência que permita quatro anos de estabilidade ao País.O presidente da terceira força política em Portugal acusou a AD de criar uma situação de instabilidade por recusar um acordo que garanta a governação à direita."Qual é o problema de se chegar a uma convergência para dar quatro anos de estabilidade aos portugueses?. Se não querem sequer olhar para as nossas propostas, então isso não é pisar-nos, é espezinhar um milhão de portugueses. São eles [AD] os responsáveis pela ingovernabilidade, não sou eu", disse Ventura.Apesar da encarar a posição da AD "arrogante e soberba", Ventura garantiu continuar disposto a ceder para poder encontrar um caminho à direita, por ser essa a vontade que os eleitores demonstraram nas urnas.Para o presidente do Chega, é necessário "negociar" para chegar à estabilidade. Deu o exemplo da pena de prisão perpétua, com a qual concorda, mas está disposto a abdicar caso outros tópicos mais urgentes sejam respondidos.

No entanto, há um tema em que não está disposto a ceder, por considerar essencial: O suplemento das forças de segurança.



Embora veja num acordo a solução governativa mais eficaz, o presidente do Chega diz que continuará a criticar o PSD sempre que for necessário.