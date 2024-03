Mulher filma ladrões que lhe assaltaram a casa no Seixal

Assaltantes estavam a fugir num jipe furtado de uma garagem em Palhais, no Barreiro.

Uma mulher surpreendeu dois assaltantes no interior da sua casa, em Pinhal de Frades, concelho do Seixal, e filmou-os com o telemóvel enquanto estes fugiam num jipe furtado de uma garagem em Palhais, no Barreiro. Os crimes ocorreram no domingo.

Segundo fonte oficial da GNR adiantou ao CM, a vítima não sofreu ferimentos e o furto terá sido consumado. O vídeo, onde se ouve a mulher a pedir ajuda, foi partilhado nas redes sociais.

O CM sabe que os suspeitos já estarão identificados.