Encontrado corpo de mulher que desapareceu após cair de parapente em São Martinho do Porto

O corpo de Charline Detrieux, a mulher francesa de 32 anos que era procurada desde segunda-feira após um incidente com o parapente que manobrava, em São Martinho do Porto, foi encontrado pelas 08h30 desta terça-feira pelos bombeiros dessa vila do concelho de Alcobaça.

As autoridades estavam em buscas com drones, uma moto de água e uma lancha salva vidas.

O corpo foi encontrado à beira mar, podendo ter sido arrastado pelo mar para aquele local.

A mulher estava a praticar parapente quando se deslargou do aparelho, caindo ao mar, junto à praia da Gralha, pelas 14h32. Chegou a ser mobilizado um helicóptero da Força Aérea nas buscas.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos amigos da vítima.