Avião de transporte militar russo com 15 pessoas a bordo despenha-se a nordeste de Moscovo

Um avião de transporte militar russo, IL-76,despenhou-se durante a descolagem na região russa de Ivanovo, a nordeste de Moscovo, informou o Ministério da Defesa russo esta terça-feira."Havia oito membros da tripulação e sete passageiros a bordo", declarou o ministério em comunicado.De acordo com a agência internacional Sputnik, o avião despenhou-se quando um dos motores se incendiou durante a descolagem, informou o ministério, acrescentando que uma comissão das forças aeroespaciais russas está a caminho do aeródromo de Ivanovo para apurar as causas do acidente.