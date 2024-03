Comportamento de Sandra Madureira não ajuda 'Macaco' e juíza mantém prisão preventiva

Magistrada mantém medida de coação mais grave ao chefe da claque Super Dragões.

É uma decisão que não surpreende. Mais de um mês depois de ter ficado em prisão preventiva, por decisão de Pedro Miguel Vieira, a juíza Filipa Valente decidiu que Fernando Madureira, chefe da claque do FC Porto Super Dragões e também conhecido por ‘Macaco’, vai manter a mesma medida de coação. O comportamento da mulher, Sandra Madureira, não ajudou o marido - o que aliás foi percetível no ‘aviso’ que a juíza lhe fez de que poderia vir a alterar-lhe a medida de coação caso ela continuasse a dar recados pela Internet - e Madureira tem agora duas opções: ou esperar pela revisão de pressupostos, que acontece daqui a sensivelmente dois meses, ou esperar pela decisão do recurso da Relação do Porto, que deverá ser conhecido na mesma altura.











Também Hugo ‘Polaco’, que pediu para sair da cadeia e ir para casa, teve igual sorte. Vai manter-se no estabelecimento prisional e terá de aguardar pela nova decisão judicial.

Quem já está em casa é Vítor Catão. O sócio azul-e-branco - e próximo dos Super Dragões - esteve duas semanas na cadeia de Aveiro, até que lhe foi colocada a pulseira eletrónica. A primeira coisa que fez, ao chegar a casa, foi apagar todas as suas contas em redes sociais, tendo mantido o recato nas últimas semanas. A juíza disse ainda a Vítor ‘Aleixo’, outro dos arguidos, que também deve mudar o comportamento para não ser preso, depois de ter sido identificado nas imediações do estádio do Arouca, à hora que aquele clube jogava com o FC Porto.





Todos estes arguidos fazem parte do grupo de 12 detidos pela PSP na ‘Operação Pretoriano’, por agressões na assembleia geral do FC Porto em novembro do ano passado. Intimidaram apoiantes de André Villas-Boas à presidência do clube - este concorre contra Pinto da Costa, o que não é vantajoso para os Super Dragões.





SAIBA MAIS



MAIS QUATRO



Os quatro jovens que atacaram a casa de André Villas-Boas, e foram detidos mais tarde, estão também em prisão preventiva. São adeptos azuis-e-brancos e um deles tinha material dos Super Dragões em casa, que lhe foi apreendido.





INVESTIGAÇÃO



Fernando Madureira e a mulher, Sandra, vão ser agora investigados por branqueamento de capitais. Foi extraída uma certidão, na sequência da apreensão de quase 50 mil euros em numerário na moradia do casal.