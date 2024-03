Global Media avança para despedimento coletivo. Direção do DN demitida

Grupo detém o Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF.

O Global Media, grupo que detém, entre outros títulos, o Diário de Notícias, Jornal de Notícias, O Jogo, TSF e Dinheiro Vivo, avançou, esta terça-feira, para um despedimento coletivo na sequência da situação financeira em que o grupo se encontra. A direção do Diário de Notícias (DN) também foi demitida.

Em comunicado, a empresa explica que avançou para um "processo de reestruturação de equipas internas", que obriga "a um despedimento coletivo fundamentado na complicadíssima situação financeira que resultou da gestão dos últimos meses".



E adianta que deste processo de reestruturação "decorre também a saída do diretor do Diário de Notícias, José Júdice, bem como da restante direção".

A direção do DN será assumida, interinamente, pelo diretor do Dinheiro Vivo, Bruno Contreiras Mateus.



Segundo o comunicado, será lançado um novo projeto para o DN, que será "desenvolvido em articulação profunda com a atual redação".



Recorde-se que o grupo já tinha anunciado que ia apresentar um plano de reestruturação que implicaria o despedimento de cerca de 150 trabalhadores e que, no início deste ano, após falhas no pagamento dos salários, foi assinado um acordo de compra do Jornal de Notícias, TSF e O Jogo por grupo de investidores e empresários liderados por Diogo Freitas.