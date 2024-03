Camião com 24 toneladas de massa de papel despista-se na Figueira da Foz

Trabalhos de limpeza da via ainda estão a decorrer.

Um camião que transportava 24 toneladas de massa de papel despistou-se, durante a manhã desta terça-feira, após ter colidido com outro veículo pesado, na Ponte Edgar Cardoso, na Figueira da Foz.Os dois camiões seguiam destinos opostos quando colidiram. Um dos veículos acabou por tombar e o outro ficou parado na via, mas continuou viagem.O condutor do camião que permanece tombado na via necessitou de receber tratamentos hospitalares e foi transportado para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.Devido às toneladas transportadas, os trabalhos de remoção do veículo e limpeza da via ainda estão a decorrer.O alerta foi dado pelas 07h00.Em atualização