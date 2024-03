Costa condecora militares e expressa louvor às forças de segurança que trabalharam com o gabinete do primeiro-ministro

ondecorou vários militares com a Medalha de Serviços Distintos, bem como com a Medalha de Apoio Militar a Emergências Civis.

O chefe de Governo também expressou publicamente louvor aos militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), aos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), do Corpo de Segurança Pessoal e da Unidade Especial de Polícia que desempenharam funções no Gabinete do Primeiro-Ministro.

Da folha de serviços constam louvores e condecorações, entre as quais duas Medalhas de Serviços Distintos grau Prata e uma grau Cobre e quatro Medalhas de Mérito Militar, 2ª e 3ª classe.