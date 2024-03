Benfiquista Fredrik Aursnes renuncia à seleção da Noruega

Futebolista pretende ter mais tempo para dar prioridade a outras coisas na sua vida.

O médio Fredrik Aursnes renunciou à seleção norueguesa, com o futebolista do Benfica a justificar esta terça-feira que pretende ter mais tempo para dar prioridade a outras coisas na sua vida.

"Quero agradecer aos meus companheiros de equipa, treinadores e 'staff' pelo tempo fantástico na seleção nacional. Estou muito orgulhoso de ter feito parte deste grupo e ter representado a Noruega, mas sinto que quero mais tempo e liberdade para priorizar outras coisas na minha vida para além do futebol", disse o futebolista, em declarações divulgadas no site da Federação Norueguesa de Futebol.

Aursnes, de 28 anos e que representou a seleção da Noruega pela primeira vez em 2021, contabilizando, desde então, 20 internacionalizações, adiantou ter falado com o selecionador Stale Solbakken perante a "difícil" decisão.



"Tivemos boas conversas acerca disto durante um longo período. É uma decisão difícil, mas sinto que é o mais correto a fazer em relação àquilo a que quero dar prioridade", reiterou o médio benfiquista.



Também o selecionador da Noruega comentou a decisão de Aursnes, que lamentou, reconhecendo que foi algo que foi sendo adiado.



"O Fredrik tem sido um elemento fantástico. Fez os seus melhores jogos pela seleção no início da última fase de qualificação [para o Euro2024]. Tem sido um elemento enriquecedor para nós dentro e fora do campo. Sabia o que pensava e consegui adiar uma série de vezes, mas concordámos que, se mantivesse a vontade de parar, que não discutiríamos mais", explicou o técnico.



O médio norueguês é o terceiro jogador do Benfica a abdicar de representar a respetiva seleção nos últimos tempos, depois de Rafa, em 2022, e João Mário, em 2023, também terem renunciado à seleção portuguesa, ambos alegando razões pessoais.