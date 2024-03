Tatuagem na perna de cadáver encontrado em Lisboa pode ajudar a identificar vítima

Corpo foi desmembrado do umbigo para baixo.

Os restos mortais de um homem, encontrados na madrugada desta terça-feira, no interior de um caixote do lixo na zona da Lapa, Lisboa, tinham uma tatuagem numa das pernas. Esse dado pode ajudar a Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa, no inquérito de homicídio que já foi aberto.

O CM sabe que as partes do corpo estavam dentro de um saco, ao lado do caixote de recolha de lixo urbano da câmara de Lisboa, tapado com uma manta.

"Confirmamos que foi uma brigada de limpeza urbana, no âmbito do trabalho de recolha de lixo, que se deparou com os restos mortais na rua Maestro António Taborda. De imediato foram acionadas as forças de segurança", disse ao CM fonte oficial da autarquia lisboeta.

A PSP criou um perímetro de segurança, e chamou ao local uma brigada de inspetores da secção de homicídios da PJ de Lisboa.

Numa primeira análise aos restos mortais, foi detetada uma pequena tatuagem numa das pernas. Os investigadores estimam a idade do homem entre os 20 e os 40 anos, tendo em conta a rigidez muscular e da pele. O corpo foi desmembrado do umbigo para baixo.

Tal como a CMTV tem estado a anunciar, foram ainda recolhidas imagens de videovigilância de um hostel que fica em frente ao prédio junto ao qual estava o caixote do lixo onde foi encontrado o macabro achado.