Vítima diz ter sido sequestrada durante 40 minutos e depois abandonada na rua.

Um homem, com cerca de 50 anos, foi encontrado em tronco nu com as mãos atadas e a boca tapada por fita-cola, pela PSP, em Braga.O homem revelou às forças de segurança ter sido sequestrado, agredido e posteriormente transportado para a bagageira de um carro, onde circulou durante 40 minutos até ter sido abandonado na rua.O caso foi entregue à Polícia Judiciária que está a investigar o caso.