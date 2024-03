Jorge Jesus bate recorde e entra para o Guiness após vitória na 'Champions' asiática

Al Hilal vence (2-0) Al Ittihad e alcança o 28.º triunfo seguido.

Jorge Jesus acaba de entrar para o Guinness Book. O Al Hilal venceu (2-0) na visita ao reduto do Al Ittihad e apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões asiática, mas o grande feito que sai deste jogo é o facto de a turma do técnico português ter alcançado o 28.º triunfo consecutivo, o que se traduz na maior sequência vitoriosa da história do futebol mundial.O conjunto de Riade já tinha igualado o recorde dos galeses do 'The New Saints' na passada sexta-feira, mas com a vitória de hoje fica completamente isolado nesta lista inédita.O Al Hilal, que já havia vencido por 2-0 na primeira mão dos quartos de final, voltou a repetir a receita graças a Al Shahrani (61') e Malcom, que selou as contas nos descontos. Rúben Neves, diga-se, jogou os 90 minutos.