"Na defesa do que é essencial": Mariana Mortágua quer reunir com PS, PCP, Livre e PAN

Coordenadora do Bloco de Esquerda considera que resultados das eleições colocam Portugal "sob risco do retrocesso".

"O Bloco pediu hoje reuniões ao PS, ao PCP, ao Livre e ao PAN. No atual contexto, devem ser mantidas abertas as portas do diálogo e procurar a máxima convergência na defesa do que é essencial", pode ler-se na publicação.

Para a bloquista, os resultados das eleições de domingo, com a subida da extrema-direita, colocam "Portugal sob o risco de um retrocesso e uma ameaça aos direitos sociais".



"Os partidos do campo democrático, os partidos ecologistas e os partidos da esquerda têm obrigação de manter abertas as portas do diálogo e de procurar convergências", salientou.



A coordenadora do BE assegurou ainda que não vai abdicar do "futuro, nem do estado social, nem do objetivo da igualdade".

O Bloco de Esquerda (BE) pediu, esta terça-feira, para reunir com o PS, o Livre, o PCP e o PAN. A informação foi avançada por Mariana Mortágua, a coordenadora do partido no X (anterior Twitter).