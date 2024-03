Detetada legionella em oficinas do Metro de Lisboa

Foram efetuadas "143 análises" no âmbito do Plano de Prevenção e Controlo da bactéria.

O Metropolitano de Lisboa detetou legionella nas oficinas situadas na Pontinha, mas garante que não há nenhum trabalhador doente.



"Foram detetadas duas situações de risco elevado em duas torneiras de instalações sanitárias para utilização exclusiva dos trabalhadores da empresa", afirmou, em resposta a questões colocadas pelo CM, depois de um trabalhador nos ter contactado, sob anonimato, e alertado para esta situação.

A empresa garante que "procedeu, de imediato, à comunicação ao Delegado de Saúde, que ordenou o encerramento das duas instalações sanitárias, bem como a realização de um choque térmico e químico às referidas instalações, o que se encontra em fase de realização, após o qual serão realizadas novas análises".

O Metropolitano de Lisboa confirmou que "não se verificou nenhum caso clínico de legionella em trabalhadores da empresa".

No total, segundo a empresa, foram efetuadas "143 análises" no âmbito do Plano de Prevenção e Controlo da Bactéria legionella, que prevê a realização de análises periódicas.