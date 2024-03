OE retificativo obriga Chega a votar a favor

Montenegro pode governar com as contas de Medina até ao final do ano.

Luís Montenegro deve governar até ao fim de 2024 com o Orçamento do Estado aprovado pela maioria socialista. A equipa do líder do PSD está a estudar se vale a pena apresentar um orçamento retificativo, mas isso implica riscos políticos importantes.

Efetivamente, se toda a esquerda se unir para votar contra o retificativo somará 91 votos, contra os 87 da AD+Iniciativa Liberal (sem contar ainda com a distribuição do círculo da emigração, que não interfere neste cenário). Neste contexto, a aprovação de um orçamento retificativo só passará se o Chega votar a favor. Não bastará a abstenção do partido de André Ventura, algo que o líder do Chega já disse que só fará se for ouvido na formação do novo Governo.