Garrafa com mensagem viaja mais de 4300 quilómetros até chegar a Portugal

Uma garrafa de vidro, com uma mensagem no seu interior, foi encontrada por um popular durante uma corrida matinal, na terça-feira, no areal da praia de Santa Cruz, em Torres Vedras. Numa conversa entre o popular e o remetente da carta, através de email, foi possível apurar que a carta tinha sido escrita pelo capitão de um navio porta-contentores, atualmente reformado, durante uma viagem entre a China e Baltimore, nos Estados Unidos da América.