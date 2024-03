"Fim ao Fóssil 2030": Ativistas climáticos colocam faixa no telhado do Banco de Portugal

"O único obstáculo é a decisão política de colocar o lucro das empresas fósseis acima da nossa vida", defendem os estudantes.

Os ativistas da Greve Climática Estudantil coloram, na madrugada desta quarta-feira, uma faixa no telhado do Banco de Portugal com a seguinte mensagem: "Governo a defender o lucro fóssil=Resistência Estudantil. Fim ao Fóssil 2030".Esta foi mais uma ação de reivindicação dos estudantes pelo fim dos combustíveis fósseis até 2030. Segundo comunicado a que oteve acesso, lutam pelo uso de eletricidade 100% renovada e gratuita.

"O Governo que vai ser formado nos próximos dias não vai ter um plano para o fim ao fóssil nos prazos da ciência.", afirmou Leonor Chicó, estudante e porta-voz desta ação.



"O fim ao fóssil até 2030 não é negociável, é uma necessidade existêncial. E sabemos que é possível. Podíamos ter eletricidade 100% renovável e gratuita até ao próximo ano. Os obstáculos não são técnicos ou ciêntíficos. O único obstáculo é a decisão política de colocar o lucro das empresas fósseis acima da nossa vida", acrescentou a ativista.