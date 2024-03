Putin avisa que Rússia está preparada para uma guerra nuclear caso os EUA enviem tropas para a Ucrânia

"Do ponto de vista técnico-militar, estamos, naturalmente, preparados", afirmou o presidente russo.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin avisou esta quarta-feira o Ocidente que a Rússia está preparada para uma futura guerra nuclear, cita a Reuters. No aviso, Putin deixou claro que a guerra poderá acontecer caso os Estados Unidos da América enviem tropas para a Ucrânia"Do ponto de vista técnico-militar, estamos, naturalmente, preparados", afirmou o presidente russo numa entrevista ao canal de televisão Rossiya-1."Há especialistas suficientes no domínio das relações russo-americanas e no domínio da contenção estratégica. Por isso, não creio que aqui tudo se esteja a precipitar para isso (confronto nuclear), mas estamos prontos para isso", acrescentou.