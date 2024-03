Homem detido por agredir e ameaçar mãe de 81 anos com faca

Suspeito vai ser presente, esta quarta-feira, a um juiz.

Um homem, de 59 anos, foi detido, esta terça-feira, pela GNR da Vila das Aves, em Santo Tirso, por ter agredido e ameaçado a mãe, de 81 anos, com uma faca. O agressor foi detido pela suspeita do crime de violência doméstica.O alerta foi dado, pela vítima, através do serviço de Emergência 112. Quando a patrulha da GNR da Vila das Aves se deslocou ao local para socorrer a idosa, acabou por deter o homem.O suspeito vai ser presente, esta quarta-feira, a um juiz de instrução criminal de Matosinhos para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial. No final, o homem ouvirá ser decretadas as medidas de coação.