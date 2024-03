Vizinha foi suspeita de esconder corpo desmembrado no Cadaval

Luís Lopes, 51 anos, começa no dia 18 deste mês a ser julgado pelo homicídio e desmembramento de Valdene Mendes, de 47, em maio de 2023, no Cadaval, e a PJ chegou a acreditar que uma vizinha o teria ajudado a esconder o corpo. Essa mulher está agora está em prisão preventiva por maus-tratos a um idoso. Luís acreditava que o amante Valdene apenas o queria pelo dinheiro.





A vizinha teria ajudado Luís na limpeza do carro, casa e transporte do colchão, mas o Ministério Público arquivou o inquérito. Entretanto, foi detida por agressões a um idoso, mas a mulher deste garante aoque a detida está inocente. “Eu tenho a certeza que ela não lhe bateu. Nós vivíamos os três e a (...) ajudava muito o meu marido. Não percebo porque é que ele inventou isto”, revelou ao. A detida chegou a enviar uma carta à idosa, a partir da cadeia. “Só tu me podes ajudar a sair daqui. És a única testemunha que sabe que eu nunca lhe bati, só queria ajudar-vos”, pode ler-se.

