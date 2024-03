Adolescente palestiniano morto a tiro após esfaquear duas pessoas num posto de controlo da Cisjordânia

Muhammad Abu Hamed agrediu homem e mulher depois de ter sido interrogado por forças de segurança.

Um homem de 25 anos e uma mulher de 19 foram esta quarta-feira esfaqueados por um adolescente de 15 no posto de controlo "Túneis", numa autoestrada da Cisjordânia que liga os colonatos de Etzion a Jerusalém, avança o Times of Israel.O agressor, Muhammad Abu Hamed, foi morto a tiro, segundo a polícia.O homem era guarda de segurança civil e a mulher trabalhava na polícia militar das forças de defesa de Israel. Ambos foram hospitalizados com ferimentos ligeiros.Muhammad Abu Hamed começou a esfaquear as vítimas assim que, ao chegar ao posto de controlo numa bicicleta, foi interrogado pelas forças de segurança.Com o início do Ramadão, as forças de segurança estão em alerta máximo na Cisjordânia e Jerusalém com receio de aumento de tensões.Segundo o Comissário da Polícia de Israel, Kobi Shabtai, o local do incidente tem sido "eleição para ataques terroristas"."Esta é a terceira vez consecutiva. Há demasiados extremistas a tentar agravar a situação, e também estão nas redes sociais", explicou.