Estrada Nacional 231 reaberta ao trânsito no concelho de Seia

Circulação esteve interrompida desde domingo devido a uma derrocada.

A Estrada Nacional 231, no concelho de Seia, no distrito da Guarda, entre as localidades de São Romão e Lapa dos Dinheiros, reabriu na noite de terça-feira, disse à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

O trânsito esteve interdito naquele troço desde as 23h30 de domingo devido a uma derrocada.

A circulação foi retomada pelas 21:00 de terça-feira depois da IP ter dado como concluídos os trabalhos de limpeza da via.