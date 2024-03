Alerta foi dado às 7h35.

Um camião que carregava 14 toneladas de carne de frango despistou-se, esta quarta-feira, na A1 no sentido norte-sul, depois da área de serviço de Leiria.O condutor perdeu o controlo da viatura, galgou o separador central e foi parar à via mais à esquerda do sentido sul-norte.O alerta foi dado às 7h35. A GNR foi acionada e cortou, momentaneamente, o trânsito para garantir segurança na operação.