Treinador Maurizio Sarri apresenta a demissão da Lazio

Decisão surge depois de quatro derrotas consecutivas na Liga italiana de futebol.

O treinador italiano Maurizio Sarri resignou ao cargo na Lazio, informou esta quarta-feira o clube nono classificado na Liga italiana de futebol, dois dias depois de nova derrota no campeonato, a 12.ª em 28 jornadas.

"A S.S. Lazio informa que Maurizio Sarri resignou ao cargo de treinador da equipa principal", indicou na sua página oficial o clube romano, acrescentando que o adjunto Giovanni Martusciello assumirá o comando técnico dos 'laziali'.

Sarri, de 65 anos, deixa a Lazio depois de quatro derrotas consecutivas, três na Serie A, a última das quais no domingo em casa frente à Udinese, e uma na 'Champions', que ditou a eliminação nos oitavos de final, perante o Bayern Munique.

No campeonato italiano, a equipa está 'afundada' no nono lugar, com apenas 12 vitórias em 28 jornadas, a distantes 35 pontos do líder Inter Milão.

Sarri cumpria a terceira época no emblema romano, pelo qual foi vice-campeão na última época, a 16 pontos do Nápoles, e quinto em 2021/22.