PCP vai apresentar moção de rejeição ao Governo da Aliança Democrática

Moção vai ser apresentada mesmo que Montenegro não faça qualquer entendimento com o Chega.

Durante a reunião de apresentação das conclusões do Comité Central, Paulo Raimundo avançou que o partido vai apresentar uma moção de rejeição ao Governo da AD."Este é um sinal político que queremos dar", garantiu o secretário-geral do PCP.Esta decisão é apresentada mesmo que Montenegro não faça qualquer entendimento com o Chega porque a AD merece uma moção de rejeição "por si só": "Temos a convicção e a certeza que os objetivos da direita, independentemente das aparentes disputas, são prejudiciais ao trabalhadores, povo e país".Uma moção de rejeição é apresentada ao programa apresentado pelo Governo e a sua aprovação requer o voto a favor da maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções."Não será pelo PCP que o projeto da direita será implementado", garantiu Paulo Raimundo.