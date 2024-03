GNR constitui 84 arguidos em processo de falsificação de vacinação de cães

Em causa estão documentos falsos passados que davam conta de que os cães teriam recebido a vacina antirrábica.

A GNR de Braga identificou e constituiu arguidos mais 51 donos de cães por falsificação de documentos e falsidade informática. Os agora arguidos, quase todos caçadores e proprietários de cães, recorriam aos serviços da clínica da médica veterinária detida em novembro do ano passado, em Barcelos, por falsificar boletins sanitários, certificando a vacinação anti-rábica, quando não administrava as vacinas aos cães. Ao todo, o processo que a GNR investiga há um ano, nos distritos de Braga e Viana do Castelo, conta já com 84 arguidos, com idades entre os 20 e os 80 anos.

"No âmbito de uma investigação que decorria há mais de um ano, por crimes de falsificação de documentos, atestado falso e falsidade informática, relacionados com a não vacinação de canídeos contra a raiva, nos concelhos de Braga ,Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Póvoa de Lanhoso, Amares, Esposende, Ponte de Lima e Viana do Castelo, e na sequência das diligências já desenvolvidas no dia 8 de novembro de 2023, os militares da Guarda detiveram cinco pessoas com idades compreendidas entre os 21 e os 70 anos e apreenderam diverso material relacionado com a prática dos crimes", refere a GNR em comunicado.



No seguimento das diligências policiais realizadas no dia 8 de novembro do ano passado, a GNR realizou 51 buscas domiciliárias, ontem e anteontem, e constituiu mais 51 arguidos. Foram apreendidos mais 176 boletins sanitários de cães, um telemóvel e duas armas de fogo.

Na operação desenvolvida em novembro, quando foram detidos a veterinária e mais quatro cúmplices - o pai, um irmão, um sobrinho e o sócio da clínica de Barcelos - tinham já sido apreendidos mais de 53 mil euros e mais de 300 boletins sanitários falsificados. A GNR apreendeu ainda dez computadores e três discos rígidos com informações da clínica, assim como diversos documentos físicos e digitais, relacionados com atos médicos veterinários e com os crimes em investigação.

A médica veterinária detida em novembro foi proibida do exercício da profissão pelo Tribunal de Braga e está proibida de contactar com os restantes detidos, seus familiares.