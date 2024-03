Causas, sintomas e prevenção: Tudo o que deve saber sobre a hepatite A

Novos casos do vírus têm aumentando na Europa e em Portugal.

Nos últimos dias têm surgido novos casos de hepatite A na Europa e em Portugal a Direção-Geral de Saúde fala já num surto, com o registo de 23 casos identificados entre os dias 1 de janeiro e 5 de março. A maioria dos casos são homens com idades entre os 20 e os 49 anos. Como é que se apanha hepatite A? Que sintomas provoca?

frequência e gravidade dos sintomas depende da idade do doente. Também há pessoas que podem ser assintomáticas.



Segundo a Direção-Geral da Saúde, a hepatite A é uma infeção aguda que ataca o fígado e é causada pelo VHA. Trata-se de uma infeção contagiosa que pode levar a surtos infecciosos durante várias semanas ou meses.O principal modo de transmissão do vírus é por via fecal-oral através da ingestão de alimentos ou água que estejam contaminados ou pelo contacto próximo com pessoas infetadas. No caso da ingestão de produtos contaminados, pode ocorrer em pessoas que viajam para zonas endémicas, ou seja, onde o vírus circula entre a população.Após estar em contacto com o vírus, a pessoa deve ficar em isolamento durante um período médio de 28 dias, mas que pode variar entre os 15 e os 50 dias. Já o período de contágio dura cerca de duas a três semanas até ao aparecimento dos primeiros sintomas. As pessoas que contactem com alguém infetado. Ultrapassado este período, a vacina deixa de ser recomendável.A febre é um dos principais sintomas a ter em conta, mas há outros fatores: mal-estar físico, náuseas, vómitos, dor abdominal, falta de apetite, fadiga, urina mais escura e uma cor mais amarelada na pele e nos olhos. AA DGS explica que o risco de infeção torna-se maior para pessoas que usam drogas, pessoas com doenças do fígado e pessoas com o vírus do VIH. Entre os grupos mais expostos ao vírus estão homens que mantêm relações sexuais com outros homens e pessoas que viajam ou são habitantes em locais com um saneamento mais deficitário, como alguns países da América do Sul, África e Ásia.Uma das formas mais fáceis de prevenir o vírus é através da vacinação. A vacina está incluída no Plano Nacional de Vacinação, mas só pode ser administrada uma única dose. Lavar e desinfetar das mãos, ter uma boa higiene pessoal, beber água engarrafada, cozinhar e lavar bem os alimentos são alguns dos comportamentos que ajudam a prevenir a infeção.