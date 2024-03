Agricultores polacos permitem entrada de alguns camiões na Ucrânia

Profissionais têm protestado contra a importação de produtos ucranianos, que, na perspetiva deles, está a fazer baixar os preços na Polónia e a prejudicar os seus lucros.

Os agricultores polacos que bloqueiam o posto de controlo de Dorohusk, na fronteira com a Ucrânia, anunciaram esta quarta-feira que permitirão a entrada de camiões na Ucrânia, mas continuarão a impedir a entrada de mercadorias na Polónia.

Os agricultores polacos têm bloqueado os postos de controlo fronteiriços há mais de um mês para protestar contra a importação de produtos ucranianos, que, na perspetiva deles, está a fazer baixar os preços na Polónia e a prejudicar os seus lucros.

O bloqueio causou longos engarrafamentos em ambos os lados da fronteira.

De acordo com a alfândega polaca, o tempo de espera no posto de controlo de Dorohusk era de cerca de 120 horas, na manhã desta quarta-feira, e atingiu as 400 horas no início desta semana.

Os organizadores dos bloqueios esclareceram que iriam desbloquear o posto de controlo e abrir a fronteira temporariamente.

"Este é o nosso gesto para com os motoristas ucranianos, para que possam regressar às suas famílias, ao seu país", disse Wojciech Los, líder do protesto no posto de passagem de Dorohusk.

Los sublinhou, no entanto, que apesar desta decisão, os agricultores não iriam suspender ou por um fim ao protesto e continuariam a impedir a entrada de camiões vindos da Ucrânia e com destino à Polónia, aguardando uma posição do Governo polaco.

A Polónia continua a ser um sólido aliado da Ucrânia, mas as crescentes fricções económicas deterioraram os laços entre os dois países vizinhos, com Kiev a pedir repetidamente a Varsóvia que facilite o tráfego transfronteiriço.

O Governo polaco iniciou conversações com os agricultores, mas ainda não foi encontrada nenhuma solução para resolver o litígio.