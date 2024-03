PSP apreende drogas duras e detém oito pessoas em megaoperação no Porto

Dezenas de consumidores foram identificados.

A PSP do Porto levou a cabo uma grande operação na manhã desta quarta-feira nos bairros de Pinheiro Torres e na Pasteleira velha, na cidade do Porto.Há oito detidos e sete quilos de drogas duras apreendidos. As buscas foram feitas essencialmente nas chamadas casas de recuo - usadas para esconder a droga.Dezenas de consumidores foram identificados. A operação esteve a cargo da DIC do Porto. Os suspeitos são amanhã ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal (TIC).Em atualização