Jovem detido por suspeitas de crime de pornografia de menores em Leiria

Investigação decorria há cerca de seis meses.

Um jovem de 21 anos foi detido em Leiria pela Polícia Judiciária (PJ), na terça-feira, por ser suspeito do crime de pornografia de menores.

Segundo um comunicado da PJ, a investigação, desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, decorria há cerca de seis meses, na sequência de uma denúncia.

"Após diligências e realização de uma busca domiciliária, foi possível apreender centenas de ficheiros, vídeos e imagens de atos sexuais e poses sexualizadas com menores", adiantou a PJ.

Aquela polícia esclareceu que "as diligências periciais em ambiente digital permitiram a extração de conteúdos que confirmam o crime imputado ao detido, tendo a ação decorrido no domicílio que o mesmo partilhava com o agregado familiar".

Fonte da PJ disse à Lusa que o arguido, desempregado, não tem antecedentes criminais e que procurava as imagens na Internet.

De acordo com a mesma fonte, a investigação foi iniciada após comunicação do Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC, na sigla em inglês), uma organização norte-americana.

O suspeito, estrangeiro, vai ser presente esta quarta-feira às autoridades judiciárias para eventual aplicação de medidas de coação.