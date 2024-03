Saiba quem são as três deputadas mais jovens desta legislatura

Na noite de domingo foram eleitos 230 deputados sendo que 79 pertencem à Aliança Democrática, 77 ao Partido Socialista e 48 ao Chega.





Rita Matias, também deputada do partido de André Ventura, foi eleita pela primeira vez aos 22 anos, nas eleições legislativas de 2022. Agora, com 25 anos, voltou a ser a deputada eleita por Setúbal. Formou-se em Ciência Política no ISCTE e está a concluir o Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH).



Madalena Simões Cordeiro, Eva Brás Pinho e Rita Matias são as três deputadas mais jovens desta legislatura. Madalena Cordeiro, 20 anos, é natural de Vila Viçosa e foi estudante de Direito na Universidade Católica Portuguesa. Foi eleita pelo círculo eleitoral de Lisboa e faz ainda parte da direção nacional da Juventude Chega. Já Eva Pinho, de 24 anos, foi eleita pelo círculo eleitoral de Lisboa pela Aliança Democrática.

É licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e mestre em Lei Transnacional. A jovem é ainda deputada municipal de Cascais desde 2021 e desde setembro de 2022 que é advogada estagiária na Morais Leitão.

A Aliança Democrática (AD) foi a coligação mais votada ao vencer as eleições legislativas com uma ligeira vantagem sobre o Partido Socialista. A AD conta com 79 deputados eleitos no parlamento.



O Chega declarou vitória na legislativas com um resultado marcante no Algarve, tendo provocado uma revolução eleitoral e ficado com um grande grupo parlamentar de 48 deputados eleitos na Assembleia da República.



