Cabeleireira condenada a sete anos de cadeia por fraude e branqueamento de capitais

Filhos e ex-marido também foram condenados.

O tribunal de São João Novo, no Porto, condenou a cabeleireira Inês Pereira a uma pena de prisão de 7 anos por fraude fiscal e branqueamento de capitais. A mesma pena foi aplicada ao ex-marido, Fernando Pereira, à filha, Inês Catarina e ao filho Ricardo Pereira.A fraude ao fisco ascende a 1 milhão de euros. Estavam acusados de 1.8 milhões mas ficou apenas provado pouco mais de 1 milhão de euros em sede de IVA e IRC nos vários cabeleireiros do grupo Inês Pereira."Os senhores viam isto como um saque. Palavras vossas, usadas nas escutas. Queriam ter o maior dinheiro possível", disse o juiz Pedro Brito na leitura do acórdão.A leitura do acórdão, que tem mais de 200 páginas, começou pelas 14h10 e demorou duas horas.