Número de casos de sarampo sobe para 16 em Portugal

Outros quatro diagnósticos estão em investigação.

O número de casos de sarampo subiu para 16 em Portugal, segundo um balanço divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que identifica ainda quatro casos em investigação.

Em relação aos dados divulgados na sexta-feira, foram registados mais dois casos de sarampo, na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O segundo Boletim Epidemiológico - Atividade Epidémica do Sarampo em Portugal 2024, contabiliza, entre 1 de janeiro e 10 de março de 2024, 16 casos, de um total de 106 casos suspeitos notificados, encontrando-se quatro em investigação.



A maioria registou-se em Lisboa e Vale do Tejo, onde se confirmaram nove casos, além de seis no Norte e um na região autónoma da Madeira.



Quatro dos casos necessitaram de internamento e não foi registado qualquer óbito.



O primeiro dos casos confirmados foi o de um bebé de 20 meses não residente em Portugal e não vacinado.



A DGS alerta para a importância da vacinação contra o sarampo de acordo com o Programa Nacional de Vacinação, que recomenda duas doses para crianças e adultos nascidos após 1970.