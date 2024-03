"Votos de emigrantes podem alterar resultados": Rui Tavares pede prudência após reunião em Belém

Co-porta-voz do Livre pergunta se a direita conta "aritmeticamente" ou politicamente com o Chega.





Esta semana, o Chefe de Estado recebe ainda a CDU (quinta-feira), o Bloco de Esquerda (sexta-feira) e a Iniciativa Liberal (no sábado). Todas as reuniões estão marcadas para as 17h.



À mesma hora, mas já na próxima semana, são recebidos os três "linhas irrenunciáveis" para o partido que lidera.Esta semana, o Chefe de Estado recebe ainda a CDU (quinta-feira), o Bloco de Esquerda (sexta-feira) e a Iniciativa Liberal (no sábado). Todas as reuniões estão marcadas para as 17h.À mesma hora, mas já na próxima semana, são recebidos os três partidos com mais votos . Chega na segunda-feira, Partido Socialista na terça-feira e a coligação da Aliança Democrática na quarta-feira.

Rui Tavares afirmou esta quarta-feira que os resultados dos votos dos emigrantes "podem alterar os resultados" das eleições legislativas de domingo.O co-porta-voz do Livre foi o segundo líder político a ser ouvido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, na sequência de várias reuniões marcadas pelo Chefe de Estado , após serem conhecidos os resultados das Eleições Legislativas de 10 de março.Após a reunião, o até agora deputado único do partido falou aos jornalistas no Palácio de Belém. No discurso, Rui Tavares pediu prudência e lembrou que há votos por apurar. "Devemos respeitar os processos. Ainda não sabemos a atribuição de todos os mandatos", disse.Numa alusão aos 48 mandatos conquistados pelo Chega, argumentou que "a crise de regime agravou-se com o crescimento do populismo autoritário" e comentou os cenários de governabilidade. "É preciso procurar o bloco político mais amplo e coeso. Há um campo da esquerda e ecologia; um campo com PSD, CDS e IL; e um campo com o Chega à parte", explicou Rui Tavares.A dúvida do co-porta-voz do Livre é se a direita conta "aritmeticamente" ou politicamente com o partido presidido por André Ventura. "Se um campo parlamentar da esquerda tiver mais mandatos, PSD, CDS e IL acompanham uma moção de rejeição do Chega?", perguntou.O Livre foi um dos vencedores da noite eleitoral, ao conseguir aumentar de um para quatro o número de deputados na Assembleia da República A líder do PAN, Inês Sousa Real, foi a primeira a ser ouvida por Marcelo em Belém. Depois do encontro com o Presidente da República, a deputada afastou a hipótese de uma aproximação do PAN à AD, lembrando