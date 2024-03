Ainda não fez o pedido da devolução das propinas? Saiba quem tem acesso, como pedir e o que fazer em caso de erro

Decisão vai começar a ser partilhada a partir de julho. Veja as principais perguntas e respostas.

por terem obtido graus académicos de licenciatura ou mestrado. O prazo para preencher o formulário de acesso no Portal ePortugal começou a 22 de fevereiro e termina a 31 de maio.



A devolução de propinas é paga anualmente pela Autoridade Tributária e Aduaneira, para o IBAN que está registado nas Finanças, e não está sujeito a IRS nem a contribuições para a Segurança Social.





cumpre os requisitos académicos. Depois de submeter o pedido, vai receber um email de confirmação. Para receber os prémios anuais, basta fazer o pedido uma primeira vez, já que a Autoridade Tributária continuará a pagar nos restantes, desde que se mantenham os requisitos obrigatórios. O prémio pelo grau de licenciado é de 697 euros por ano, enquanto o prémio pelo grau de mestre é de 1500 euros por ano, e só será pago a quem residir em Portugal, ou seja, ter a morada do Cartão de Cidadão, ou a morada fiscal, registada com uma morada portuguesa. Já quem estudou fora mas veio trabalhar para Portugal, pode fazer o pedido da devolução das propinas desde que o curso que tenha tirado seja reconhecido em Portugal.



QUEM TEM DIREITO?



Podem fazer o pedido do prémio salarial os jovens até 35 anos, inclusive, titulares do grau de licenciado ou mestre, ou de grau académico estrangeiro reconhecido com o mesmo nível, sejam residentes em território português, t enham auferido rendimentos do trabalho dependente (categoria A) ou do trabalho independente (categoria B), tenham apresentado, no prazo legal, a respetiva declaração de rendimentos e t enham a sua situação tributária regularizada.



Quem terminou o grau académico antes de 2023 também tem direito ao prémio salarial, desde que não tenham passado mais anos do que a duração do ciclo de estudos. Isto é, quem acabou uma licenciatura de três anos em 2020 ainda tem direito a pedir o prémio este ano. Se terminou antes de 2020, já não terá direito. O mesmo acontece para as licenciaturas de quatro anos, sendo que só terá direito quem acabou em 2019 ou depois. O mesmo aplica-se aos mestrados.



Quem acabou a licenciatura ou mestrado antes de 2023 vai poder receber o prémio salarial durante os anos que faltarem até prefazer o número de anos do ciclo de estudos, a contar do ano de 2023, e que todos os anos estejam reunidos os requisitos. Isto é, para uma licenciatura de três anos, quem acabou em 2020 terá direito ao prémio apenas este ano, mas se acabou em 2021 poderá receber os 697 euros em 2024 e 2025. De lembrar que não pode ter mais de 35 anos.





MENSAGEM DE ERRO NO FINAL OU ENGANOS



Se no final de preencher o formulário do pedido no Portal ePortugal aparecer um erro, deve fazer um novo pedido. Segundo o Portal, mesmo que o primeiro pedido tenha sido enviado com sucesso, só será considerado o último que submeter. O mesmo acontece caso se tenha enganado a fazer o pedido. Não é possível fazer alterações depois de o ter submetido, por isso, se se enganou, ou quiser alterar algum dado, faça um novo pedido.



FAÇO 36 ANOS AINDA EM 2024 Neste caso já não pode fazer o pedido. Só o pode fazer até ao ano em que passar de 34 para 35 anos.



TERMINEI A LICENCIATURA OU MESTRADO EM 2024



Neste caso só vai poder pedir o prémio em 2025 porque só pode fazer o pedido nos anos seguintes a ter concluído o grau académico.



COMECEI A TRABALHAR EM 2023



Como pode fazer o pedido até 31 de maio, ainda vai a tempo de entregar a declaração de rendimentos de 2023, que é entregue em 2024. No entanto, segundo o Portal ePortugal, quando as Finanças analisarem o pedido de prémio durante o mês de julho, se não houver rendimentos declarados, o pedido do prémio será recusado.



COMECEI A TRABALHAR EM 2024



Neste caso não vai ter direito ao prémio este ano porque ainda não tem rendimentos de categoria A ou B declarados.



NÃO ENCONTRO O CURSO



Quem não encontrar o curso que frequentou na lista predefinida deve contactar a área de suporte no portal da DGES.



QUERO FAZER O PEDIDO DE LICENCIATURA E MESTRADO OU MESTRADO INTEGRADO



Neste caso não precisa de fazer dois pedidos. No mesmo formulário pode preencher os dados dos dois graus académicos. Caso tenha feito dois pedidos, não há problema.



No caso dos mestrados integrados, deve selecionar a opção de mestrado porque será considerado todo o ciclo de estudos.

