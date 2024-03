Paul Alexander, o "homem do pulmão de ferro" morre aos 78 anos

Advogado dependia de uma máquina para respirar desde os seis anos.

aul Alexander, o homem que viveu num pulmão de ferro durante mais de 70 anos, morreu na segunda-feira, aos 78 anos, em Dallas, no Texas, avança o DailyMail.

Alexander contraiu poliomielite em 1952, quando tinha seis anos, o que o deixou paralisado do pescoço para baixo. A partir daí começou a depender de uma máquina para respirar, o chamado "pulmão de ferro".

De acordo com a mesma fonte, a máquina era composta por uma grande caixa metálica amarela e exigia que os doentes se deitassem no seu interior, com o aparelho apertado à volta do pescoço. Funcionava através da criação de vácuo para levar o oxigénio para os pulmões dos doentes cujo sistema nervoso central e função respiratória foram afetados pela poliomielite, doença infeciosa que pode causar paralisia ou mesmo morte.

O DailyMail explica que apesar de existirem mecanismos mais modernos, o homem preferiu continuar a usar a máquina de pulmão de ferro porque se sentia habituado a esta.

Apesar da condição em que se encontrava, Paul conseguiu licenciar-se, aos 21 anos, sem nunca ter ido às aulas pessoalmente. Entrou na Universidade Metodista do Sul, em Dallas e, mais tarde, na faculdade de direito da Universidade do Texas, em Austin.

Após estes anos, tornou-se advogado e representou clientes em tribunal, através de um fato, composto por três peças e uma cadeira de rodas modificada, que mantinha o corpo do advogado paralisado e na vertical.

Christopher Ulmer, organizador e ativista dos direitos dos deficientes, lamenta a morte e refere que a história de Paul "viajou por todo o lado, influenciando positivamente pessoas em todo o mundo".

"Paul foi um homem incrível que continuará a ser recordado", acrescenta.