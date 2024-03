Primeiro jogador de futebol a assumir-se gay faz pedido de casamento em estádio na Austrália

Josh também fez o anúncio nas redes sociais, agradecendo a ajuda ao clube onde joga.

Coopers Stadium, na Austrália, informa o Dailymail.









O jogador contou com a ajuda do clube atual, Adelaide United, para fazer o pedido em pleno estádio, agradecendo o facto de o clube o ter ajudado a preparar todo o momento. O australiano recorreu ainda às redes sociais para anunciar o noivado. "A começar este ano com o meu noivo, vocês proporcionaram-me um espaço seguro no futebol, um espaço que nem em sonhos pensei que fosse possível. Partilhar este momento especial no campo, onde tudo começou", refere na publicação. "A começar este ano com o meu noivo, vocês proporcionaram-me um espaço seguro no futebol, um espaço que nem em sonhos pensei que fosse possível. Partilhar este momento especial no campo, onde tudo começou", refere na publicação.

Josh Cavallo, o primeiro jogador de futebol profissional a assumir-se gay, anunciou que se ia casar com Leighton Morrell, noQuando Josh se tornou no primeiro jogador de futebol profissional a assumir-se gay, em 2021, provocou uma onda de apoio no mundo do futebol. Desde então, tem sido uma das principais vozes a favor dos direitos dos homossexuais no futebol.