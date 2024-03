Al Pacino anuncia lançamento de livro na cerimónia dos Óscares

Obra relata as memórias da vida do ator e promete ser "surpreendentemente revelador".

Al Pacino anunciou o lançamento de um livro de memórias chamado "Sonny Boy", na 96ª edição dos Óscares, segundo avança a EuroNews.

O ator anunciou o prémio principal da noite, o de Melhor Filme, que acabou por ir para Oppenheimer. Após o anúncio da categoria, divulgou que iria lançar um livro, dizendo que será "surpreendentemente revelador".





De acordo com o jornal, o livro relata as memórias "de um homem que não tem mais nada a temer e nada a esconder". Abrange temas como a infância do ator em Nova Iorque, a educação com a mãe e o tempo que passou na Escola de Artes Performativas de Nova Iorque.

"O fio condutor do livro é, no entanto, o espírito do amor. O amor pode falhar, e podemos ser derrotados nas nossas ambições. Mas Al Pacino teve a sorte de se apaixonar profundamente por um ofício antes de ter a mais vaga ideia de qualquer uma das suas recompensas terrenas, e nunca se apaixonou. Isso fez toda a diferença", explica um comunicado a que a EuroNews teve acesso.

Al Pacino refere que escreveu "Sonny Boy" para expressar o que viu e passou na vida. "Tem sido uma experiência incrivelmente pessoal e reveladora refletir sobre esta viagem e sobre o que a representação me permitiu fazer e os mundos que abriu", acrescenta.

O livro tem data prevista de lançamento a 8 de outubro, mas apenas na versão inglesa.