"Isto é Paris, não o Mali": Cantora francesa alvo de insultos racistas por ser hipótese para cantar nos Jogos Olímpicos

Aya Nakamura é uma das vozes mais ouvidas da música de língua francesa. Esta semana começaram a circular rumores na imprensa local de que a cantora ia interpretar uma música de Édith Piaf, depois de se ter reunido com o presidente Emmanuel Macron.A hipótese não foi bem recebida por movimentos de extrema-direita franceses, que se manifestaram. O tema foi discutido num comício do partido 'Reconquête!' ("Reconquista!"), onde o nome de Nakamura foi vaiado.A cantora nascida em Bamako, capital do Mali, alcançou o estrelato com o sucesso da música "Djadja", que alcançou mais de mil milhões de visualizações só no YouTube.No sábado, um pequeno grupo extremista, 'Les Natifs' ("Os nativos"), estendeu uma tarja perto do Rio Sena, em Paris, onde se lia: "Não pode ser [Ya pas moyen] Aya; isto é Paris e não o mercado de Bamako".A tradução para francês da frase é uma clara alusão ao 'hit' de Nakamura. "Ya pas moyen" é a frase utilizada pela artista no refrão da canção.A cantora que vive em França desde criança, quando saiu do país africano, reagiu à tarja do grupo extremista. Face à alusão dos radicais à sua letra, Nakamura respondeu."Vocês podem ser racistas, mas não são surdos... é isso que vos magoa! Estou a tornar-me número 1 de discussão... mas o que é que vos devo? Nada", partilhou nas redes sociais.