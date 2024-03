Convocadas eleições antecipadas na Catalunha. Carles Puigdemont pode ser candidato

da Catalunha, Pere Aragonès, anunciou a convocação de eleições antecipadas na região espanhola para 12 de maio, avançou esta quarta-feira a agência Reuters.A nove meses do fim da legislatura, o governo minoritário separatista não conseguiu a aprovação da proposta de orçamento.

O ato eleitoral estava agendado originalmente para fevereiro de 2025. As eleições antecipadas podem influir na política nacional espanhola, pois o primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, depende dos partidos separatistas para aprovar legislação.O secretário-geral do partido Junts pela Catalunha, Jordi Turull, apontou Carles Puigdemont, em fuga na Bélgica, como candidato."A pessoa que todos temos em mente, no dia do debate da investidura, poderá estar na Catalunha", afirmou sobre o político acusado em Espanha de peculato (por usar verbas públicas para organizar um referendo ilegal sobre a independência da Catalunha, em 2017) e desobediência.