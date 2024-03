Professora abusa de aluno de 12 anos e liga-lhe para dizer que está grávida

Norte-americana é ainda suspeita de ter feito outras duas dezenas de vítimas, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos.

Alissa McCommon, uma professora norte-americana do Tennessee que abusou sexualmente de um aluno de 12 anos, ligou para o rapaz depois de ser detida para o avisar de que estava grávida. Segundo a Fox News, a mulher é suspeita de ter feito outras duas dezenas de vítimas, estando indiciada de diversos crimes de má conduta sexual.De acordo com a polícia, Alissa McCommon estabeleceu contacto com antigos alunos pela Internet para estabelecer relações inadequadas. A mulher foi detida em setembro do ano passado por abuso sexual de um menor. Chegou a sair sob o pagamento de uma fiança de 250 mil dólares (cerca de 230 mil euros), mas dias depois voltou a ser presa por coagir, assediar e perseguir a vítima.A 5 de março, foi apresentada uma acusação contra a mulher de 38 anos por 23 crimes de má conduta sexual com menores. As vítimas terão idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos.As autoridades conseguiram identificar 21 "potenciais vítimas" durante a investigação criminal.A professora enfrenta acusações por crimes de violação de uma criança, exploração sexual por meios eletrónicos, coerção de testemunha, perseguição, violação da Lei de Proteção da Criança, adulteração de provas e assédio.