Jogador do FC Porto critica atos racistas de adeptos portistas contra namorada e amigos

O futebolista Danny Namaso criticou atos de racismo de adeptos do FC Porto contra a namorada e amigos, no encontro da Liga dos Campeões contra o Arsenal na terça-feira. A namorada do avançado dos dragões descreveu na rede social Instagram situações de "abuso racial e físico"."Homens crescidos e algumas mulheres recusaram deixar-nos passar para nos sentarmos nos nossos lugares, empurrando um amigo meu com força, rindo histericamente múltiplas vezes, filmando-nos e empurrando-me quando estávamos sentados", relatou.Esta quarta-feira, Danny Namaso lamentou o sucedido. "Os portistas são os melhores do mundo, mas é com tristeza que recebo esta notícia de ontem [terça-feira]. A minha namorada, os meus amigos ou qualquer pessoa devem poder assistir a um jogo do FC Porto em paz, sem serem alvo de ofensas raciais por parte de alguns dos nossos adeptos", escreveu na rede social Instagram.Dentro de campo, o Arsenal eliminou o FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, no desempate por grandes penalidades. Depois de ter vencido a primeira mão por 1-0, os dragões viram a equipa inglesa empatar por Trossard, aos 41 minutos, marcando apenas dois dos penáltis - falharam Wendell e Galeno -, contra quatro dos 'gunners'.