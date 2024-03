Iniciativa Liberal prefere não entrar em Governo da Aliança Democrática

Partido presidido por Rui Rocha também prefere não assinar nenhum acordo de incidência parlamentar.

Está agendada para sexta-feira a audiência da IL com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A Iniciativa Liberal (IL) prefere não entrar no eventual Governo da Aliança Democrática (AD), avançou esta quarta-feira a SIC.Os mandatos conquistados nas eleições legislativas por PSD, CDS-PP e IL não correspondem ao mínimo necessário para formar uma maioria absoluta no parlamento (116 deputados).Atendendo aos resultados de domingo, o partido presidido por Rui Rocha entendeu não ser benéfico participar no eventual executivo chefiado por Luís Montenegro, presidente social-democrata, nem assinar nenhum acordo de incidência parlamentar.De modo a preservar a autonomia de todas as forças partidárias, a IL prefere negociar entendimentos a cada orçamento com o PSD e o CDS-PP.