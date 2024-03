Casa Branca insta Senado dos EUA a tomar medidas rápidas sobre lei que pode proibir TikTok

Joe Biden vai assinar a lei se o projeto for aprovado nesta câmara do Congresso norte-americano.

A lei aprovada esta quarta-feira com 352 votos a favor e 65 contra segue agora para votação no Senado. Se for aprovado nesta câmara do Congresso norte-americano, o projeto será ratificado pelo presidente, uma vez que Joe Biden já avisou que iria assinar a lei.



A proposta foi aceite na quinta-feira por unanimidade - 50 votos a favor e nenhum contra - pela comissão de Energia e Comércio da Câmara dos Representantes e, se for aprovada pelas duas câmaras e pelo presidente, a ByteDance terá 180 dias para vender a aplicação.

Esta não é a primeira tentativa de Washington de proibir o TikTok, plataforma popular especialmente entre adolescentes, contando com mais de 150 milhões de utilizadores neste país.

O ex-presidente Donald Trump (2017-2021) tentou banir a rede social alegando o mesmo motivo da "ameaça à segurança nacional", embora a medida tenha terminado na justiça e tenha sido anulada pelo agora Presidente Biden, sem que entrasse em vigor.

De acordo com um relatório do Gabinete do Diretor da Inteligência Nacional dos EUA, o Governo chinês utilizou contas TikTok para prejudicar os candidatos dos partidos democrata e republicano durante as eleições de 2022, nas quais os democratas se saíram melhor do que o esperado, mantendo o Senado e perdendo a Câmara por alguns lugares.

O relatório também advertiu que Pequim poderá tentar influenciar as eleições de novembro, nas quais o democrata Joe Biden enfrentará novamente o republicano Donald Trump.

Alguns críticos, incluindo congressistas norte-americanos, acusam a Bytedance de ter ligações ao Partido Comunista Chinês (PCC), embora o TikTok negue tais alegações, dizendo que não censura conteúdos nem dá ao Governo chinês acesso aos seus dados.