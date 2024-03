Juiz rejeita três acusações contra Donald Trump no caso de manipulação de resultados eleitorais na Georgia

Scott McAfee rejeitou três acusações contra Donald Trump e três contra outros arguidos no caso de manipulação de resultados eleitorais na Georgia em 2020, avançou esta quarta-feira a agência Reuters.De acordo com o processo judicial, o juiz considerou infundadas as alegações de que o ex-presidente dos Estados Unidos (EUA) e os outros arguidos procuraram convencer as autoridades da Georgia a violar os juramentos.

As restantes 35 acusações criminais, incluindo dez contra Donald Trump, permanecem de pé. Entre os crimes contam-se conspiração para defraudar os EUA, obstrução à justiça, conspiração para privar os eleitores do direito a eleições justas e manipulação de testemunhas.O caso de manipulação de resultados eleitorais na Georgia é um dos quatro processos criminais enfrentados pelo ex-presidente norte-americano. Em fevereiro, foi multado em 329 milhões de euros por fraude empresarial.O julgamento sobre o alegado pagamento a uma ex-atriz pornográfica para ocultar um caso extra-conjugal vai iniciar-se a 25 de março.Na terça-feira, Donald Trump alcançou o número de delegados suficientes para garantir a nomeação às eleições presidenciais de novembro, ao vencer as primárias republicanas na Georgia, Mississippi, Washington e Havai.