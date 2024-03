Polícia morre na própria festa de noivado depois de cair ao chão e cortar artéria no pescoço

Quando os paramédicos chegaram ao local o homem já estava morto.

Um homem de 29 anos, morreu na própria festa de noivado, na sua casa, no domingo, na Austrália, segundo avança o The Independent. O polícia terá escorregado no chão e cortado uma artéria, o que causou ferimentos graves no pescoço.

Segundo o jornal, os familiares e amigos ainda tentaram salvar o homem, mas este acabou por morrer devido a uma hemorragia, pouco antes de os paramédicos chegarem ao local.

"Tudo foi feito para o tentar salvar, mas não foi possível. Sei que todos os que estavam envolvidos estão muito magoados neste momento e penso que gostariam de poder acordar deste pesadelo", refere o agente Col Blanch.

Liam Trimmer, de nacionalidade britânica, mudou-se para a Austrália para se tornar polícia. Foi descrito como um "extraordinário oficial" por Blanch.

As causas do acidente não ficaram claras e por isso foi aberta uma investigação.