Presidente da Sport TV, mulher e amigos sequestrados em mansão de Cascais

O empresário Joaquim Oliveira, de 77 anos, presidente da Sport TV, acionista de referência do FC Porto e com investimentos nas sociedades anónimas desportivas de Sporting e Benfica, a mulher e alguns amigos passaram por momentos de terror na moradia da família do milionário no concelho de Cascais. Dois homens, encapuzados e armados, invadiram a mansão do magnata dos negócios e mantiveram o casal e convidados sequestrados durante cerca de meia hora. Só o sangue-frio da mulher de Oliveira, que acionou o alarme de intrusão, levou à fuga dos ladrões.