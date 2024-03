Montenegro prepara estratégia à Cavaco Silva

Luís Montenegro prepara-se para adotar uma estratégia política semelhante à definida por Cavaco Silva no seu primeiro Governo, em 1985, quando ganhou as eleições legislativas com menos de 30% dos votos. A ideia central é apostar num Executivo com um perfil político forte e capacidade para liderar a agenda com medidas destinadas a melhorar a vida das famílias, deixando para a oposição o risco e a responsabilidade política de chumbar medidas que sejam favoráveis para o País.