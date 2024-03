Menor de 16 anos acusada de matar irmã que lhe tirou o telemóvel em Peniche

Contou à PJ de Leiria que tinha matado a irmã e disse o local onde tinha escondido o corpo.

Desapareceu a 15 de agosto e o crime foi descoberto no dia 14 do mês seguinte. Lara, de 19 anos, estava enterrada perto de casa, em Peniche, numa cova feita pela irmã de 16 anos. O Ministério Público termina agora a investigação e avança para a acusação pública. A menor é acusada de homicídio qualificado e ocultação e profanação de cadáver, mas em caso de condenação deverá beneficiar do regime especial para jovens. Deverá vir a ser tido em conta o quadro de miséria em que vivia, o que faz com que não incorra na pena máxima - 25 anos de cadeia.